Pizza costo aumentato? Per la Margherita prezzo stabile ma è molto più cara al Nord

L’Osservatorio socio-economico della Pizza Napoletana ha pubblicato i risultati del primo anno di attività, evidenziando che il prezzo della Pizza Margherita rimane stabile, anche se i costi sono aumentati, specialmente al Nord. La ricerca, condotta dall’Università di Napoli ‘Parthenope’ in collaborazione con enti e associazioni di settore, fornisce un quadro aggiornato sulle dinamiche di mercato e sui fattori che influenzano i prezzi della pizza in Italia.

L'Osservatorio socio-economico della Pizza Napoletana, istituito dall'Università degli studi di Napoli 'Parthenope' con il Dipartimento scienze umane e sociali, patrimonio culturale del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Dsu), Associazione Verace Pizza Napoletana (Avpn) e Fipe Confcommercio Regione Campania, ha presentato ufficialmente a Roma, nella sede del Cnr, i risultati del primo anno di attività. L'incontro ha offerto una prima fotografia dettagliata di un comparto che in Italia vale 15 miliardi di euro l'anno, con più di 50.000 pizzerie (dato Fipe), oltre 300.000 addetti e oltre 8 milioni di pizze sfornate ogni giorno.

