Costo della vita in Italia conviene vivere al Sud | Milano è ancora la più cara di tutte

Il costo della vita in Italia varia notevolmente tra le regioni. Milano si conferma come la città più costosa, secondo le analisi del Codacons, evidenziando le differenze economiche tra Nord e Sud. Questa disparità può influenzare le scelte di residenza, con il Sud che offre solitamente costi inferiori e maggiori possibilità di risparmio. Conoscere le dinamiche economiche delle diverse aree è importante per valutare le proprie scelte di vita.

Milano si aggiudica il poco invidiabile primato di città più cara d'Italia. L'indagine del Codacons dipinge un Paese dalle profonde differenze economiche, dove la scelta della città in cui vivere può determinare un divario di centinaia di euro mensili nel portafoglio. Ai poli opposti della classifica ci sono Milano e Napoli. Quanto costano le città. L'analisi spazia dalla spesa alimentare ai servizi come l'otturazione dentale, la tintoria, il cinema e la toelettatura per cani. Il capoluogo lombardo nella classifica dell'associazione raggiunge la cifra record di quasi 600 euro. Una somma che, messa a confronto con i circa 369 euro di Napoli, rivela un abisso: a Milano si spende il 62% in più.

