Pitti 109 | Faliero Sarti presenta la collezione guardando all’evoluzione dello stile maschile

Pitti Uomo 109 rappresenta un punto di riferimento per il settore moda internazionale. In questo contesto, Faliero Sarti presenta la sua collezione, condividendo le ispirazioni e le idee che guidano il suo sviluppo. Attraverso interviste e approfondimenti, il brand offre uno sguardo sull’evoluzione dello stile maschile e sul ruolo della moda nel futuro prossimo.

Pitti Uomo 109 si conferma spazio di confronto e visione per il sistema moda internazionale. In questa serie di video interviste, Faliero Sarti presenta la collezione, racconta i progetti che ne orientano il futuro e offre una riflessione sul ruolo della moda oggi e domani.

