FILA Europe presenta la collezione AW26 a Pitti Immagine Uomo 109

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FILA Europe svela a Pitti Immagine Uomo 109 la collezione AW26, un mix di stile sportivo contemporaneo, innovazione tecnica e tradizione tennis. La nuova linea Autunno/Inverno 2026 unisce eleganza e funzionalità, offrendo capi che riflettono l'evoluzione del brand nel mondo della moda sportiva.

fila europe presenta la collezione aw26 a pitti immagine uomo 109

© Lopinionista.it - FILA Europe presenta la collezione AW26 a Pitti Immagine Uomo 109

FILA Europe porta a Firenze la nuova collezione AutunnoInverno 2026: stile sportivo contemporaneo, innovazione tecnica e tradizione tennis. FIRENZE – FILA Europe conferma la propria crescita e il posizionamento come marchio leader nello stile sportivo contemporaneo con il lancio della collezione AutunnoInverno 2026, presentata in anteprima a Pitti Immagine Uomo 109. La nuova stagione introduce un linguaggio stilistico deciso e intenzionale, capace di fondere innovazione tecnica e espressione atletica moderna, mantenendo saldo il legame con la tradizione intramontabile di FILA. I capi chiave. Tute in maglia sartoriali con tessuti tecnici avanzati. Lopinionista.it

Pacchetti Pokémon nelle Edicole al Mare ????? risigillati? #pokemon #pokemonitalia #pokemoncards

Video Pacchetti Pokémon nelle Edicole al Mare ????? risigillati? #pokemon #pokemonitalia #pokemoncards