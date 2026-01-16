Pitti 109 | Aeronautica Militare racconta la collezione e i progetti speciali

Pitti Uomo 109 rappresenta un importante momento di confronto nel panorama della moda internazionale. In questa serie di video, Aeronautica Militare presenta la propria collezione e illustra i progetti che ne definiscono gli sviluppi futuri. L'intervista offre anche una riflessione sul ruolo della moda nel contesto attuale e sulle sue prospettive future, contribuendo a un dialogo tra tradizione e innovazione.

Pitti Uomo 109 si conferma spazio di confronto e visione per il sistema moda internazionale. In questa serie di video interviste, Aeronautica Militare presenta la collezione, racconta i progetti che ne orientano il futuro e offre una riflessione sul ruolo della moda oggi e domani. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Pitti 109: Aeronautica Militare racconta la collezione e i progetti speciali Leggi anche: FILA Europe presenta la collezione AW26 a Pitti Immagine Uomo 109 Leggi anche: FILA presenta la nuova AI 2026 a Pitti Uomo 109 La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Parte Pitti Uomo 109: le novità del guardaroba maschile; Da domani Pitti Immagine Uomo; Pitti Uomo 109: i brand, i volti, e le tendenze moda uomo 2026; Accademia, linea menswear ispirata alla base aeronautica di Pozzuoli. Accademia, linea menswear ispirata alla base aeronautica di Pozzuoli - Aeronautica Militare lancia la linea di abbigliamento Accademia, ispirata dall'Accademia aeronautica di Pozzuoli, ... msn.com

Pitti Uomo 95: Aeronautica Militare cuce le emozioni - Introducendo anche l'active wear, Aeronautica Militare continua il suo percorso creativo fatto di capi che parlando dei grandi valori dell'eccellenza italiana delle forze armate. huffingtonpost.it

Da domani Pitti Immagine Uomo - Al via domani l'edizione numero 109 di Pitti Uomo, in programma alla Fortezza da Basso di Firenze sino al 16 gennaio 2026. nove.firenze.it

Accademia, linea menswear ispirata alla base aeronautica di Pozzuoli Presentata da Aeronautica Militare a Pitti Uomo - facebook.com facebook

Accademia, linea menswear ispirata alla base aeronautica di Pozzuoli. Presentata da Aeronautica Militare a Pitti Uomo #ANSA x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.