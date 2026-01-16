Pistoiese Lucarelli ha già inciso Difesa a quattro gol e risultati

Lucarelli, calciatore della Pistoiese, ha già segnato e contribuito ai risultati della squadra. La sua esperienza si inserisce in un contesto di continuità e crescita, come suggerisce la teoria dei 21 giorni di Maltz, che indica il tempo necessario per consolidare una nuova abitudine o superare un passato. La difesa a quattro e i gol di Lucarelli sono elementi chiave nel percorso della formazione e del successo del team.

Secondo una teoria formulata dal chirurgo plastico Maxwell Maltz, la ‘regola dei 21 giorni’ suggerisce che mediamente si impiega questo lasso di tempo per formare una nuova abitudine o superare una fase del proprio passato. Sono trascorsi esattamente venti giorni dall’avvento di Cristiano Lucarelli sulla panchina della Pistoiese, ma possiamo dire che l’allenatore livornese abbia ‘rivisitato’ la popolare teoria impiegando appena due settimane per dare un nuovo volto alla squadra arancione. È sotto gli occhi di tutti che il lavoro svolto dal nuovo tecnico abbia già cominciato a dare i propri frutti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pistoiese, Lucarelli ha già inciso. Difesa a quattro, gol e risultati Leggi anche: Cristiano Lucarelli torna alla guida della Pistoiese Leggi anche: Serie D | Cristiano Lucarelli è il nuovo allenatore della Pistoiese La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Pistoiese, vittoria che alimenta le speranze: si vede la mano di Lucarelli - E il nuovo modulo convince Il 2026 della Pistoiese prosegue bene e Lucarelli e i suoi ragazzi conq ... pistoiasport.com

