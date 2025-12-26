Serie D | Cristiano Lucarelli è il nuovo allenatore della Pistoiese
Cristiano Lucarelli è il nuovo allenatore della Pistoiese. Il tecnico livornese è stato annunciato dalla società arancione nel pomeriggio di oggi, venerdì 26 dicembre, dopo l'esonero di Antonio Andreucci. Quest'ultimo paga l'ultima serie di risultati negativi che hanno visto la squadra toscana. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Il calcio, l'amore per il canottaggio e l'amico-idolo Protti; SPORTITALIA - Pistoiese, accordo con Cristiano Lucarelli per la panchina.
Pistoiese, il nuovo allenatore è Cristiano Lucarelli - A quasi undici anni dalla scorsa avventura, Lucarelli torna alla Pistoiese: per il tecnico di Livorno è la prima esperienza in Serie D Cristiano Lucarelli è il nuovo allenatore della Pistoiese. pistoiasport.com
Cristiano Lucarelli riparte dalla Pistoiese: nuova avventura in Serie D - L’ex allenatore della Ternana è pronto a rimettersi in gioco ripartendo dalla Serie D e dalla Pistoiese, che nelle scorse ore ha avviato un nuovo ... ternananews.it
Lucarelli riparte dalla Pistoiese: manca solo l'annuncio - Non sarà Livorno, come ipotizzato nelle ultime settimane, ma la Pistoiese la nuova tappa del suo percorso: il tecnico è pronto a ... tuttoc.com
