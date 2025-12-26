Serie D | Cristiano Lucarelli è il nuovo allenatore della Pistoiese

Cristiano Lucarelli è il nuovo allenatore della Pistoiese. Il tecnico livornese è stato annunciato dalla società arancione nel pomeriggio di oggi, venerdì 26 dicembre, dopo l'esonero di Antonio Andreucci. Quest'ultimo paga l'ultima serie di risultati negativi che hanno visto la squadra toscana. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

