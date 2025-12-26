Cristiano Lucarelli torna alla guida della Pistoiese

Pistoia, 26 dicembre 2025 - Cristiano Lucarelli torna alla Pistoiese. La società arancione, infatti, lo ha annunciato quale nuovo allenatore della prima squadra. Tecnico di grande spessore e profondo conoscitore dell'ambiente arancione, Lucarelli torna a Pistoia dopo l'esperienza vissuta in panchina nella stagione 2014-15. Nato a Livorno il 4 ottobre 1975, vanta una carriera da calciatore di altissimo livello in serie A, con 320 presenze e 120 reti complessive, maturate vestendo le maglie di Atalanta, Torino, Parma, Livorno e Napoli. Appesi gli scarpini al chiodo, ha intrapreso il percorso da allenatore ottenendo subito risultati significativi, tra cui la vittoria di Scudetto e Supercoppa con il Parma Under 17.

