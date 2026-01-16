Pisa aggancia l’Atalanta in extremis | 1-1 Gol decisivo del nuovo arrivato Durosinmi Pagelle

Nel match tra Pisa e Atalanta, terminato con un pareggio 1-1, il risultato è stato deciso da un gol nel finale di Durosinmi, il nuovo attaccante dei nerazzurri. La partita si è svolta alla Cetilar Arena, con entrambe le squadre che hanno mostrato determinazione e compattezza. Di seguito, le pagelle e l'analisi del confronto tra queste due formazioni.

PISA – Alla Cetilar Arena finisce 1-1 tra Pisa e Atalanta. Dopo un primo tempo in cui la squadra di Gilardino ha avuto più occasioni pericolose, a sbloccarla è stata l’Atalanta con Krstovic all’83’. Quattro minuti più tardi è arrivato il pareggio del Pisa con il nuovo acquisto Durosinmi, abilissimo a colpire di testa sul cross di Leris e a battere Carnesecchi. L’Atalanta frena dopo tre vittorie consecutive, per il Pisa invece è il secondo pareggio di fila. La Dea sale a quota 32 punti ancora lontana dalla zona Champions, il Pisa con 14 punti è penultimo davanti al Verona. Primi 45 minuti avvincenti con un ottimo Pisa che mette in seria difficoltà l’Atalanta, che non è ancora riuscita a calciare verso la porta difesa da Scuffet. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Pisa aggancia l’Atalanta in extremis: 1-1. Gol decisivo del nuovo arrivato Durosinmi. Pagelle Leggi anche: Pisa Atalanta, esordio da sogno per il neo acquisto Durosinmi: gol nel finale contro la Dea decisivo! Leggi anche: Pisa, Durosinmi spezza la maledizione: in extremis ripresa l’Atalanta La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Krstovic illude l’Atalanta, il Pisa la pareggia in extremis: pari all’Arena Garibaldi - Il montenegrino entra dalla panchina e la sblocca, ma Durosinmi pareggia a 3 minuti dalla fine. bergamonews.it

INDOMITA C Un'indomita Serie C torna alla vittoria e batte PF Pisa 46-41. Dopo un primo quarto sottotono (11-4), le ladies riescono a recuperare il divario e ad agganciare il pareggio a 2'30" del secondo periodo (19-19 a 2"30"). Pisa riesce a rimettere la te - facebook.com facebook

Il Como non si ferma più: batte il Pisa e aggancia Juve e Roma al quarto posto x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.