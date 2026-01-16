Sanremo vuole una statua per Pippo Baudo ma c’è un ostacolo da superare ecco quale

Sanremo desidera dedicare un monumento a Pippo Baudo, simbolo del Festival della Canzone Italiana e protagonista di tredici edizioni. Tuttavia, l’iniziativa incontra alcuni ostacoli, tra cui questioni burocratiche e logistiche che devono essere risolte prima di procedere con il progetto. La città valuta attentamente i passaggi necessari per onorare al meglio questa importante figura della cultura italiana.

La città di Sanremo ha manifestato l’intenzione di dedicare un monumento permanente a Pippo Baudo, figura centrale nella storia della televisione italiana che ha diretto il Festival della Canzone per tredici edizioni. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è affiancare questa nuova opera alla statua di Mike Bongiorno, già presente nei pressi del teatro Ariston, per completare la celebrazione dei volti storici della manifestazione. Tuttavia, l’attuale sindaco Alessandro Mager ha specificato che la fase operativa del progetto è subordinata a un passaggio giuridico essenziale che riguarda la tutela dell’immagine del conduttore. 🔗 Leggi su Cultweb.it

