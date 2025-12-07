Pronta un’interrogazione sulla sicurezza urbana | Polizia locale organici insufficienti per i servizi

Il tema sicurezza santarcangiolese entra martedì in consiglio comunale con il peso di una questione non più rinviabile. A riportarlo al centro sarà Jenny Dolci, consigliera di Alleanza civica, che nella sua interrogazione mette in fila una criticità dietro l’altra, partendo da quella che definisce "una condizione non più sostenibile" della Polizia locale. Gli attuali locali, scrive, "sono insufficienti per personale e cittadini, privi di ascensore e dunque non accessibilimentre il corpo opera in sotto-organico e deve condividere agenti con gli altri Comuni dell’Unione". "Una situazione che riduce la capacità di presidio e rallenta gli interventi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

