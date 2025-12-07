Pronta un’interrogazione sulla sicurezza urbana | Polizia locale organici insufficienti per i servizi
Il tema sicurezza santarcangiolese entra martedì in consiglio comunale con il peso di una questione non più rinviabile. A riportarlo al centro sarà Jenny Dolci, consigliera di Alleanza civica, che nella sua interrogazione mette in fila una criticità dietro l’altra, partendo da quella che definisce "una condizione non più sostenibile" della Polizia locale. Gli attuali locali, scrive, "sono insufficienti per personale e cittadini, privi di ascensore e dunque non accessibilimentre il corpo opera in sotto-organico e deve condividere agenti con gli altri Comuni dell’Unione". "Una situazione che riduce la capacità di presidio e rallenta gli interventi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
#Francavilla - Consigliera Passaro (La Città di tutti - Libera Francavilla): «Queste le condizioni di un parchetto costato soldi pubblici...», pronta interrogazione Così la consigliera comunale, ex vice sindaca e candidata sindaca Maria Passaro: "Parchetto tra via - facebook.com Vai su Facebook
Bergamo, sicurezza urbana: avviati i lavori dell’Osservatorio Partecipato - Prima riunione venerdì scorso, al Centro Famiglia di via Legrenzi, dell’Osservatorio Partecipato per la sicurezza urbana. Segnala bergamonews.it
Sicurezza urbana attiva. Consulta di esperti definirà gli interventi - L’amministrazione comunale ha deciso di istituire una nuova Consulta per la sicurezza urbana, con l’intento dichiarato di garantire un livello sempre più alto di protezione e prevenzione in tutta la ... Lo riporta ilgiorno.it
Sicurezza urbana: i controlli. Riflettori accesi sulla malamovida - È questa l’analisi emerso dalla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ... Si legge su lanazione.it
Seconda edizione del Forum della sicurezza urbana: legalità e riscatto sociale per rilanciare le periferie - Regimenti: “I cittadini delle periferie, intese in senso ampio, non devono più sentirsi cittadini di serie B” ... Secondo regione.lazio.it
Sicurezza urbana: approvato il progetto per l’installazione di nuove telecamere nei principali accessi alla città e alle frazioni - Arezzo, 3 luglio 2025 – Sicurezza urbana: approvato il progetto per l’installazione di nuove telecamere nei principali accessi alla città e alle frazioni Casi: “Risposta concreta a cittadini e forze ... Secondo lanazione.it
Sicurezza urbana tra sinergia, regole e visione: Firenze discute il futuro del sistema integrato - Ma anche un’occasione per guardare oltre, verso un nuovo modello di sicurezza urbana. Secondo tgcom24.mediaset.it