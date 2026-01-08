Lezione di islam nelle scuole L’insegnante | Generazione che ci fa sperare Pronta un’interrogazione

L’introduzione dell’insegnamento dell’islam nelle scuole, anche a livello elementare, ha suscitato un acceso dibattito pubblico. Il caso dell’istituto islamico di Piacenza, descritto dal Giornale come “generazione che ci fa sperare”, ha portato a una discussione sulle implicazioni educative e culturali di questa iniziativa. Presto si terrà un’interrogazione parlamentare per approfondire i motivi e le modalità di questa scelta educativa.

Il caso sollevato da Il Giornale dell’ istituto islamico di Piacenza che entra nelle scuole, anche elementari, sta generando un terremoto politico. L’Istituto di Studi Islamici Averroè, facente parte del centro culturale islamico medesima città, infatti, propone corsi di Islam: tra i casi di cui siamo a conoscenza c’è quello dei bambini di due quinte elementari delle scuole di Pontenure (Comune nel piacentino), che hanno visitato il centro. E poi quelli licei Melchiorre Gioia e Colombini, in cui il centro Averroè è entrato durante le ore di religione. Tra le frasi pronunciate dall’insegnante che ha deciso di ospitare l’Istituto Averroè spicca quella in cui dice che “è una generazione che ci fa ben sperare nel futuro, come il caso della moschea di Piacenza che ha sempre collaborato con noi come scuola”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Lezione di islam nelle scuole. L’insegnante: “Generazione che ci fa sperare”. Pronta un’interrogazione Leggi anche: Sicurezza stradale nelle scuole. La prevenzione inizia in classe. Il ’Tifoni’ fa lezione pratica su pista Leggi anche: Francesca Albanese nelle scuole, a Bologna il preside ci ripensa: perché è saltata la lezione con lei e due ex soldati israeliani Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. L'ultima follia targata Islam: lezioni di Corano ai bambini delle elementari - Dagli inviti alle scuole alle lezioni in aula senza protocolli chiari: a Piacenza il caso dell’Istituto Averroè solleva interrogativi su consenso dei genitori, trasparenza e confini tra istruzione pub ... msn.com Bambini in gita in moschea dall’imam a lezione di Islam, scoppia la polemica - A Sesto San Giovanni, alcuni alunni delle scuole elementari della zona hanno partecipato a una lezione in moschea. blitzquotidiano.it Studenti a lezione di islam, scoppia il caso. "È indottrinamento" - Dopo le polemiche per la vicenda degli alunni trevigiani inginocchiati in moschea, a infiammare gli animi è ora l'episodio avvenuto in ... ilgiornale.it Dopo le “lezioni di sharia” a Brescia lo scorso 4 gennaio, nel piacentino l’Istituto di Studi Islamici - che ha sede in un centro che ha promosso raccolte fondi per l’associazione di Mohammad Hannoun - propone corsi di Corano addirittura ai bambini di quinta el - facebook.com facebook "In Italia ci mancavano le lezioni di sharia, ovvero la sacra legge islamica"scrive @giuliasorre95 @ilgiornale: "Siamo a Brescia, e a organizzare l'evento che si è tenuto ieri, dalle 10 del mattino alle 18) è il Centro Culturale Islamico di Brescia, con il patrocinio d x.com

