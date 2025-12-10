Festa dell' Albero in 69 scuole siciliane | pubblicata la graduatoria

Sono 69 le scuole siciliane coinvolte nelle attività della Festa dell’Albero 2025, secondo la graduatoria ufficiale pubblicata. L'iniziativa mira a promuovere la tutela ambientale e la sensibilizzazione tra gli studenti, coinvolgendo istituti scolastici di tutta la regione in un percorso di educazione alla sostenibilità e alla cura del patrimonio naturale.

Sono 69 le scuole siciliane che prenderanno parte alle attività dedicate alla Festa dell'Albero 2025. Si tratta degli istituti che hanno partecipato alla manifestazione di interesse emanata dall'assessorato regionale dell'Agricoltura e sono stati ammessi a finanziamento.La graduatoria definitiva.

