Un operaio cade da un silos e muore a San Martino di Venezze e Mardimago Rovigo

Ilfattoquotidiano.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora un incidente, un altro nome che si aggiunge all’infinita lista di morti bianche. Un operaio è morto cadendo da un silos da un’altezza di circa 10 metri. L’incidente sul lavoro è avvenuto nel pomeriggio tra San Martino di Venezze e Mardimago (Rovigo) in un’azienda della Cooperativa Produttori di Mais di San Martino. A segnalarlo è la Uil del Veneto: “L’ennesima caduta dall’alto – scrive il segretario generale Roberto Toigo -, una delle cause che ha mietuto più vittime durante il 2025 nella nostra regione e non solo. Nonostante i protocolli, i controlli, gli allarmi, non si riesce a spezzare questa lunga catena di infortuni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

un operaio cade da un silos e muore a san martino di venezze e mardimago rovigo

© Ilfattoquotidiano.it - Un operaio cade da un silos e muore a San Martino di Venezze e Mardimago (Rovigo)

News recenti che potrebbero piacerti

operaio cade silos muoreUn operaio cade da un silos e muore a San Martino di Venezze e Mardimago (Rovigo) - Ancora un incidente, un altro nome che si aggiunge all’infinita lista di morti bianche. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

operaio cade silos muoreCade da un silos a 10 metri d'altezza, operaio di 47 anni muore sul colpo - Un operaio di 47 anni è morto cadendo da un silos, a un'altezza di circa 10 metri. Come scrive leggo.it

operaio cade silos muoreOperaio 47enne muore cadendo dal tetto del silos davanti al collega mentre fa manutenzione in un capannone - Incidente mortale sul lavoro nella giornata di martedì 4 novembre a San Martino di Venezze: un operaio di 47 anni, impegnato in lavori di ... ilgazzettino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Operaio Cade Silos Muore