Un operaio cade da un silos e muore a San Martino di Venezze e Mardimago Rovigo
Ancora un incidente, un altro nome che si aggiunge all’infinita lista di morti bianche. Un operaio è morto cadendo da un silos da un’altezza di circa 10 metri. L’incidente sul lavoro è avvenuto nel pomeriggio tra San Martino di Venezze e Mardimago (Rovigo) in un’azienda della Cooperativa Produttori di Mais di San Martino. A segnalarlo è la Uil del Veneto: “L’ennesima caduta dall’alto – scrive il segretario generale Roberto Toigo -, una delle cause che ha mietuto più vittime durante il 2025 nella nostra regione e non solo. Nonostante i protocolli, i controlli, gli allarmi, non si riesce a spezzare questa lunga catena di infortuni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
