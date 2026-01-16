Pesa oltre 10 chili il monopattino elettrico a noleggio caduto addosso a una donna a Napoli

A Napoli, una donna è rimasta coinvolta da un monopattino elettrico a noleggio caduto accidentalmente su di lei. Fortunatamente, si trova fuori pericolo e attualmente è sotto osservazione presso l’ospedale Cardarelli. L’incidente evidenzia l’importanza di prestare attenzione alla sicurezza nell’uso di veicoli elettrici condivisi.

La donna colpita da un monopattino a Napoli è fuori pericolo. Ma resta ricoverata in osservazione al Cardarelli. Donna ferita alla testa a Napoli, a colpirla un monopattino caduto dall'alto Colpita alla testa da un monopattino caduto da 7 metri: grave una donna Pesa oltre 10 chili il monopattino elettrico a noleggio caduto addosso a una donna a Napoli

