Donna ferita alla testa a Napoli a colpirla un monopattino caduto dall’alto

Una donna di 67 anni è rimasta ferita a Napoli dopo che un monopattino è caduto dall’alto, colpendola alla testa e alla spalla. La Polizia di Stato sta conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente, avvenuto da un’altezza di circa 7-8 metri. Al momento, si stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali responsabilità.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato di Napoli sta indagando sul grave ferimento di una donna di 67 anni colpita alla testa e alla spalla da un monopattino caduto da un'altezza di 7-8 metri. L'episodio è avvenuto a Fuorigrotta, nei pressi del Sert, il Servizio recupero tossicodipendenti, che si trova vicino allo Stadio Maradona. La donna, rimasta cosciente, è stata soccorsa dal 118 e dagli agenti del vicino commissariato San Paolo a cui ora sono affidati gli accertamenti per fare luce sull'accaduto. Sembrerebbe, dai primi accertamenti, che il monopattino sia precipitato dal parcheggio soprastante l'edificio che ospita il Sert.

