Perugia-mercato Stramaccioni a un passo Il club convince l’ex difensore del Trapani

Il Perugia si avvicina all’accordo con Diego Stramaccioni, ex difensore del Trapani. Il club biancorosso spera di completare la trattativa nelle prossime ore, consolidando così la propria rosa. La scelta punta a rafforzare la difesa e prepararsi al meglio per la stagione in corso. Restano da definire gli ultimi dettagli, ma l’intesa sembra ormai vicina.

Il Perugia è a un passo dal difensore Diego Stramaccioni. Il club biancorosso confida di chiudere la trattativa già oggi. Le parti sono ad un passo dall’accordo. Il difensore centrale, classe 2001, nella giornata di ieri ha lasciato il Trapani: arrivato in granata lo scorso 21 agosto, Stramaccioni ha trovato l’accordo per la risoluzione del contratto con il club siciliano e si è messo nelle condizioni di accettare le offerte. L’addio al Trapani è arrivato a causa delle difficoltà che sta attraversando il club che dopo i 15 punti di penalizzazione, tra una settimana rischia l’esclusione dal campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

