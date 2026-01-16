Perugia-mercato Stramaccioni a un passo Il club convince l’ex difensore del Trapani
Il Perugia si avvicina all’accordo con Diego Stramaccioni, ex difensore del Trapani. Il club biancorosso spera di completare la trattativa nelle prossime ore, consolidando così la propria rosa. La scelta punta a rafforzare la difesa e prepararsi al meglio per la stagione in corso. Restano da definire gli ultimi dettagli, ma l’intesa sembra ormai vicina.
Il Perugia è a un passo dal difensore Diego Stramaccioni. Il club biancorosso confida di chiudere la trattativa già oggi. Le parti sono ad un passo dall’accordo. Il difensore centrale, classe 2001, nella giornata di ieri ha lasciato il Trapani: arrivato in granata lo scorso 21 agosto, Stramaccioni ha trovato l’accordo per la risoluzione del contratto con il club siciliano e si è messo nelle condizioni di accettare le offerte. L’addio al Trapani è arrivato a causa delle difficoltà che sta attraversando il club che dopo i 15 punti di penalizzazione, tra una settimana rischia l’esclusione dal campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Perugia-mercato, è corsa a due per la difesa. Monaco ’legato’ a Matos, Stramaccioni aspetta
Leggi anche: Bastoni al Barcellona? Il richiamo del club spagnolo e la risposta del difensore dell’Inter alle voci di mercato
Perugia, sfida delicata con il Gubbio e mercato in movimento: Stramaccioni ad un passo; Perugia-mercato, Stramaccioni a un passo. Il club convince l’ex difensore del Trapani.
Perugia-mercato, Stramaccioni a un passo. Il club convince l’ex difensore del Trapani - Il Grifo rinforza il pacchetto arretrato con il classe 2001 che ha vestito la maglia biancorossa nelle giovanili: manca solo l’annuncio ... sport.quotidiano.net
Perugia, sfida delicata con il Gubbio e mercato in movimento: Stramaccioni ad un passo - di Carlo Forciniti Sullo sfondo ma neanche così tanto il derby con il Gubbio. umbria24.it
Calcio serie C, il Grifo spera di contare su Montevago e Tozzuolo. Mercato, Stramaccioni in corsia di sorpasso? - Il classe 2001 assisiate ha rescisso con il Trapani: gli uomini mercato del Grifo potrebbero affondare il colpo da un momento all'altro dato che può arrivare subito e a costo zero. today.it
Sabato 17 gennaio | Pizza agricola & birra artigianale per il Pizza Day! Il Pizza Day lo celebriamo così: con impasti fragranti, sapori locali e birra che sa di Umbria! Dalle 10:00 alle 12:30 ti aspettiamo al Mercato Contadino di Perugia per una degustazione facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.