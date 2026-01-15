Perugia-mercato è corsa a due per la difesa Monaco ’legato’ a Matos Stramaccioni aspetta

Il Perugia si prepara a definire la propria linea difensiva, con Monaco e Stramaccioni che attendono aggiornamenti. La società ha concluso il prestito di Mamadou Kanoute con il Trapani, chiudendo un’altra operazione in uscita. La sfida resta aperta tra le possibili opzioni per rafforzare il reparto, mentre si delineano le strategie per la fase restante del mercato.

Il Perugia chiude un altro colpo in uscita. Il club biancorosso ha risolto consensualmente il prestito, con il Trapani di Mamadou Kanoute. L’attaccante senegalese, classe 1993, era arrivato a Perugia in prestito lo scorso anno. Con la maglia biancorossa ha siglato 4 reti. E adesso è pronto per accasarsi al Picerno. Si tratta della terza cessione nel mercato di riparazione, dopo quelle di Ogunseye e Giraudo. Mentre in entrata, il Perugia ha piazzato il colpo Nepi per l’attacco. Ma il mercato biancorosso avrà nelle prossime ore un’accelerata: al tecnico Giovanni Tedesco sarà consegnato un difensore per completare il pacchetto arretrato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

