Pericolo per lo scoppio di una bombola incendiati i capanni | guasto elettrico
Nella notte a Zelarino, due capanni sono andati a fuoco a causa di un guasto elettrico, rischiando di provocare uno scoppio di una bombola e danni alle abitazioni vicine. Le fiamme, divampate intorno all'una e mezza, hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio con un’autobotte. Nessun ferito è stato segnalato.
Fiamme nella notte in due capanni a Zelarino, le tettoie, vicine alle case, sono andate a fuoco verso l'una e mezza, richiedendo l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco con l'autobotte per estinguere l'incendio. All’interno di uno dei due capanni erano presenti due bombole di gpl. Prima. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
