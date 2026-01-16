Pericolo per lo scoppio di una bombola incendiati i capanni | guasto elettrico

Nella notte a Zelarino, due capanni sono andati a fuoco a causa di un guasto elettrico, rischiando di provocare uno scoppio di una bombola e danni alle abitazioni vicine. Le fiamme, divampate intorno all'una e mezza, hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio con un’autobotte. Nessun ferito è stato segnalato.

