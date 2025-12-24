Il jet privato su cui viaggiava il capo di stato maggiore dell'esercito libico Mohammed al-Haddad aveva segnalato un guasto elettrico e chiesto anche di effettuare un atterraggio di emergenza, prima di sparire dai radar e di schiantarsi vicino ad Ankara, in Turchia. Come confermato dai funzionari. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Turchia, incidente aereo: muore il capo di Stato maggiore libico

Leggi anche: L’aereo del capo di Stato maggiore libico si schianta alle porte di Ankara: «Trovati i rottami, è morto» – Il video

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il guasto elettrico, poi il silenzio e lo schianto: cosa sappiamo dell'incidente aereo in cui è morto il capo di stato maggiore libico.

Guasto elettrico al pompaggio, stop all'acqua a Civitella Roveto: tecnici al lavoro - facebook.com facebook