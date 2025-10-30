Metromare nel caos per un guasto elettrico migliaia di pendolari in strada

Metromare in tilt nel pomeriggio di giovedì 30 ottobre. A partire dalle 14.50 la linea si è interrotta da Porta San Paolo ad Acilia per un guasto elettrico, come comunicato da Cotral su sul sito. Metromare in tiltPomeriggio di passione per migliaia di pendolari della Roma-Lido. Per un guasto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

