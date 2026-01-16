Perché il prezzo del cibo aumenta più dell’inflazione | la grande distribuzione nel mirino dell’Antitrust

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’indagine sulla grande distribuzione organizzata, in relazione all’aumento dei prezzi del cibo superiore all’inflazione. Mentre i consumatori affrontano costi crescenti, gli agricoltori segnalano margini di guadagno ridotti. Questo approfondimento mira a chiarire le dinamiche di mercato e le possibili cause di questa discrepanza tra prezzi e inflazione.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato avvia un'indagine sulla grande distribuzione organizzata: i prezzi del cibo crescono più dell'inflazione, mentre gli agricoltori denunciano margini di guadagno sempre più bassi. I supermercati hanno gonfiato i prezzi del cibo? L'Antitrust apre un'indagine sulla grande distribuzione: i prezzi alimentari sono saliti del 24,9% in 4 anni (8 punti in ... - L'Antitrust ha avviato un'indagine conoscitiva sul ruolo svolto dalla grande distribuzione organizzata sui prezzi dei generi alimentari: i prezzi sono aumentati, mentre i produttori agricoli lamentano ...

Prezzi del cibo +25%, l’Antitrust apre un’indagine sui supermercati - Sotto la lente dell’Antitrust finiscono i prezzi della Gdo. quifinanza.it

Lagarde, 'dobbiamo assicurarci che i prezzi del cibo calino' - "Ho controllato i prezzi del cibo molto attentamente e sì, sono aumentati, ma molto meno rispetto a due anni fa. ansa.it

