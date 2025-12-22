Oltre 98 milioni di euro (98,6). È la cifra che sarà costretta a pagare Apple dopo la sanzione imposta dall’Antitrust italiano per abuso di posizione dominante. La società guidata da Tim Cook avrebbe violato l’articolo 102 del Tfue, il Trattato sul Funzionamento Unico dell’Unione europea, ovvero quello sul mercato della fornitura agli sviluppatori di piattaforme per la distribuzione online di app utenti del sistema operativo iOS. Con il suo App Store, Apple si troverebbe in una “posizione di assoluta dominanza”. Per cui, “l’Agcm ha accertato la restrittività dell’App Tracking Transparency (Att) policy, ossia delle regole sulla privacy imposte da Apple a partire da aprile 2021 nell’ambito del proprio sistema operativo mobile iOS, agli sviluppatori terzi di app distribuite tramite l’App Store”. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Perché Apple è nel mirino dell’Antitrust italiano

Leggi anche: Ryanair nel mirino dell’Antitrust, rischia multa da 1 miliardo sulla vendita dei biglietti: cosa è successo?

Leggi anche: Philip Morris nel mirino dell’Antitrust, i sospetti sulla campagna «senza fumo» e i «rischi per la salute»: aperta l’istruttoria