Perché Chiara Ferragni non sarà più ospite a Verissimo | il passo indietro dopo la sentenza e i motivi
Recentemente si è diffusa la notizia che Chiara Ferragni non sarà più ospite a Verissimo, dopo la sentenza riguardante il cosiddetto Pandoro Gate. La decisione di fare un passo indietro è stata comunicata in seguito alle implicazioni legali e alle conseguenze mediatiche della vicenda. Questa scelta riflette un approccio più riservato da parte dell’influencer, che preferisce ora mantenere un profilo più sobrio e distaccato.
È notizia delle ultime ore che Chiara Ferragni avrebbe dovuto rilasciare la sua prima intervista tv a Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, dopo la sentenza riguardante il Pandoro Gate. Fanpage.it apprende che tra i motivi potrebbe esserci Il timore di non essere capita o di non riuscirsi a spiegare sull'onda di questa sopraggiunta emotività, derivata dalle ulteriori polemiche sul significato di "proscioglimento" e "assoluzione". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ferragni: legali influencer, 'Chiara e' innocente' e 'non c'e' reato' - E' quanto riferiscono i legali dell'imprenditrice, Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, interpellati dai ... ilsole24ore.com
CHIARA FERRAGNI prosciolta nel caso Pandoro Balocco. Ecco perchè! - facebook.com facebook
Pandorogate, ecco perché Chiara Ferragni è stata prosciolta x.com
