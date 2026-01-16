Perché Chiara Ferragni non sarà più ospite a Verissimo | il passo indietro dopo la sentenza e i motivi

Recentemente si è diffusa la notizia che Chiara Ferragni non sarà più ospite a Verissimo, dopo la sentenza riguardante il cosiddetto Pandoro Gate. La decisione di fare un passo indietro è stata comunicata in seguito alle implicazioni legali e alle conseguenze mediatiche della vicenda. Questa scelta riflette un approccio più riservato da parte dell’influencer, che preferisce ora mantenere un profilo più sobrio e distaccato.

