Perché Carlo Vanzini non sarà in TV durante i test della F1 | chi lo sostituirà in diretta su Sky
Durante i test della F1 2026 in Bahrain, Carlo Vanzini non sarà in onda a causa di problemi di salute. La sua assenza sarà coperta da un collega che seguirà l’evento in diretta su Sky Sport, garantendo continuità e professionalità alla trasmissione. Restano così assicurate le informazioni aggiornate e il commento qualificato che i tifosi e gli spettatori si aspettano.
Carlo Vanzini assente ai test F1 2026 in Bahrain per motivi di salute: ecco perché non sarà in TV e chi prenderà il suo posto in diretta su Sky Sport. 🔗 Leggi su Fanpage.it
