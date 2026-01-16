Perché Carlo Vanzini non sarà in TV durante i test della F1 | chi lo sostituirà in diretta su Sky

Durante i test della F1 2026 in Bahrain, Carlo Vanzini non sarà in onda a causa di problemi di salute. La sua assenza sarà coperta da un collega che seguirà l’evento in diretta su Sky Sport, garantendo continuità e professionalità alla trasmissione. Restano così assicurate le informazioni aggiornate e il commento qualificato che i tifosi e gli spettatori si aspettano.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.