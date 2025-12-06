Carlo Vanzini il telecronista della F1 | Ho un tumore al pancreas Lo racconto perché facevano domande ai miei figli

Carlo Vanzini ha raccontato di avere un tumore al pancreas. Il telecronista della Formula 1, giornalista di Sky, ha scoperto della malattia a giugno e ora ha deciso di parlarne pubblicamente, affrontando l'argomento in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera.La scoperta del tumore di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

La terra gli ha tremato sotto i piedi il 18 giugno. Era un mercoledì. Mentre veniva giù tutto, una sola domanda lo preoccupava davvero: vedrò crescere i miei figli? Quel giorno Carlo Vanzini, 54 anni, il Caressa della Formula 1, telecronista e responsabile del te - facebook.com Vai su Facebook

Carlo Vanzini, telecronista della Formula 1: «Ho un tumore, a gennaio mi opero. Quest'anno ho voluto un albero di Natale bianco» Vai su X

Carlo Vanzini e il tumore al pancreas, la voce della F1 travolta dall'affetto del web - La voce della Formula 1 affronta la malattia con coraggio e speranza. Si legge su sport.virgilio.it

F1 | Carlo Vanzini spiega: "Ho un tumore e a gennaio mi opero" - 'L'ho scoperta per caso e ora l'ho detto perché sui social si stavano facendo domande sul mio aspetto ... Come scrive it.motorsport.com

Carlo Vanzini, la voce della Formula 1 di Sky rivela: "Ho un tumore al pancreas, a gennaio l'operazione" - Il telecronista Sky della F1, Carlo Vanzini racconta: "Mia sorella morì dello stesso male. Secondo affaritaliani.it

“Ho un tumore al pancreas”: dramma per Carlo Vanzini, voce storica della F1 - Le cure, l'operazione e la battaglia: Carlo Vanzini ha annunciato di essere alle prese con un tumore al pancreas. Segnala newsmondo.it

Carlo Vanzini ha un tumore al pancreas: “Non avevo nessun sintomo” - "Sono un malato fortunato", ha detto il telecronista Carlo Vanzini, raccontando di aver scoperto il tumore per caso. Scrive dire.it

„Ich habe Krebs“, Carlo Vanzinis Ankündigung hat bei den Formel-1-Fans für Entsetzen gesorgt. - Carlo Vanzini, voce e volto della F1 su Sky ha annunciato di star lottando contro un tumore, scopriamo di cosa soffre e come si sta curando. Da notizie.it