Carlo Vanzini, responsabile del team Sky di Formula 1, ha un tumore al pancreas e il mese prossimo si sottoporrà a un intervento. Lo ha svelato in un’intervista al Corriere della Sera: «Qualcuno comincia a fare domande. Giorni fa sono entrato in tendenza su X, per il mio aspetto: sono gonfio per il cortisone, sono pelato, ho perso la barba. Alcuni conoscenti hanno creduto senza battere ciglio alla mia storia di un cambio di look. Altri hanno scritto sui social ai miei figli: è stato Luca a chiedermi di dirlo». Cinque anni fa Vanzini ha perso la sorella Claudia, sempre per un cancro al pancreas. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - L’annuncio di Carlo Vanzini, telecronista della F1 su Sky: «Ho un tumore, mi opero»

