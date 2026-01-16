Per preparare la pelle alla primavera, la biorivitalizzazione rappresenta un’opzione efficace per migliorare l’idratazione e la tonicità. Attraverso sedute di trattamento, questa procedura favorisce il recupero di un aspetto più fresco e vitale. Consigliata all’inizio dell’anno, la biorivitalizzazione aiuta a ristabilire l’equilibrio cutaneo, offrendo risultati naturali e duraturi per una pelle rigenerata.

L a biorivitalizzazione è uno dei trattamenti di medicina estetica più consigliati a inizio anno perché aiuta la pelle a ritrovare equilibrio e splendore. «L’aumentato consumo di dolciumi, unitamente a qualche cin cin di troppo favoriscono la glicazione, un fenomeno che contribuisce a rallentare il turnover cellulare, aprendo la strada all’infiammazione e all’ageing. Ecco perché il colorito appare opaco e spento», spiega Corinna Rigoni, Presidente Donne Dermatologhe Italia. Medicina estetica: i social ne sono ossessionati, il prezzo è il beauty burnout X Leggi anche › Cos’è il Picotage, il trattamento di biorivitalizzazione hi-tech Biorivitalizzazione, la procedura di medicina estetica che stimola la pelle. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Per arrivare a primavera con un aspetto vitale e radioso, i cocktail di iniettivi della biorivitalizzazione danno uno sprint alla pelle. In più sedute. Ecco come

Leggi anche: Mourinho alla vigilia di Benfica Napoli: «Non guardo la Serie A. Conte molto esigente sul mercato, è uno dei più bravi in un aspetto»

Leggi anche: Che cos'è il Pornstar Martini e perché sta scalando alla velocità della luce le classifiche dei cocktail più amati

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È il momento giusto per provare la biorivitalizzazione.

Il filo è finito, ma il prato non aspetta. La primavera è dietro l'angolo, e devi arrivare preparato! Diego ti mostra passo dopo passo come cambiare il filo del decespugliatore in modo semplice e veloce. Bastano pochi minuti e sei di nuovo operativo. Se poi vuoi facebook