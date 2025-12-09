Mourinho alla vigilia di Benfica Napoli | Non guardo la Serie A Conte molto esigente sul mercato è uno dei più bravi in un aspetto
Inter News 24 L’allenatore del Benfica, José Mourinho, ha parlato così alla vigilia della sfida di Champions League contro il Napoli di Antonio Conte. Alla vigilia della sfida di Champions League tra Benfica e Napoli, José Mourinho ha glissato sul confronto diretto tra il campionato portoghese e la Serie A, preferendo elogiare la grande cultura tattica del calcio italiano. L’ex condottiero dell’ Inter del Triplete ha riservato parole al miele per il rivale Antonio Conte. Lo Special One ha definito l’allenatore salentino uno dei migliori in assoluto nella preparazione delle partite, sottolineando la compattezza delle sue squadre e la sua abilità nell’ottenere rose competitive attraverso richieste esigenti sul mercato. 🔗 Leggi su Internews24.com
Alla vigilia del match tra Napoli e Benfica, che vedrà sfidarsi in pachina Conte e Mourinho, Lele Oriali ha raccontato i due allenatori in un'intervista per La Gazzetta dello Sport "Mi chiama Gabriele come mia madre. Mou sarà un avversario, ma mai un nemi - facebook.com Vai su Facebook
#BenficaNapoli, svelato il programma della vigilia: l'orario delle conferenze di #Mourinho e #Conte napolicalcionews.it/news-calcio-na… Vai su X
Benfica, Mourinho: "Napoli con assenze? Non mi faccia ridere, le assenze le ho io!" - Alla vigilia della gara tra Benfica e Napoli, valida per la 6ª giornata di Champions League, il tecnico dei portoghesi, José Mourinho, parlerà. Riporta tuttomercatoweb.com
