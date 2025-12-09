Mourinho alla vigilia di Benfica Napoli | Non guardo la Serie A Conte molto esigente sul mercato è uno dei più bravi in un aspetto

Inter News 24 L’allenatore del Benfica, José Mourinho, ha parlato così alla vigilia della sfida di Champions League contro il Napoli di Antonio Conte. Alla vigilia della sfida di Champions League tra Benfica e Napoli, José Mourinho ha glissato sul confronto diretto tra il campionato portoghese e la Serie A, preferendo elogiare la grande cultura tattica del calcio italiano. L’ex condottiero dell’ Inter del Triplete ha riservato parole al miele per il rivale Antonio Conte. Lo Special One ha definito l’allenatore salentino uno dei migliori in assoluto nella preparazione delle partite, sottolineando la compattezza delle sue squadre e la sua abilità nell’ottenere rose competitive attraverso richieste esigenti sul mercato. 🔗 Leggi su Internews24.com

