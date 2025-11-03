Che cos' è il Pornstar Martini e perché sta scalando alla velocità della luce le classifiche dei cocktail più amati

Vanityfair.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se il Negroni resta il cocktail più bevuto del mondo, l’outsider più sorprendente del 2025 è il Pornstar Martini, che scala 20 posizioni nella classifica di Drinks International: facile da bere, bello da fotografare, ecco perché piace (e tutte le tendenze della mixology). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

che cos 232 il pornstar martini e perch233 sta scalando alla velocit224 della luce le classifiche dei cocktail pi249 amati

© Vanityfair.it - Che cos'è il Pornstar Martini e perché sta scalando alla velocità della luce le classifiche dei cocktail più amati

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Cos 232 Pornstar Martini