Che cos' è il Pornstar Martini e perché sta scalando alla velocità della luce le classifiche dei cocktail più amati
Se il Negroni resta il cocktail più bevuto del mondo, l’outsider più sorprendente del 2025 è il Pornstar Martini, che scala 20 posizioni nella classifica di Drinks International: facile da bere, bello da fotografare, ecco perché piace (e tutte le tendenze della mixology). 🔗 Leggi su Vanityfair.it
