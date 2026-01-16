Dal 20 al 25 gennaio 2026, alla Sala Umberto di Roma, si tiene lo spettacolo teatrale

Cosa: Lo spettacolo teatrale Bubù, Babà, Bebè – Assolo per due.. Dove e Quando: Alla Sala Umberto di Roma, dal 20 al 25 gennaio 2026.. Perché: Un omaggio surreale al teatro del Novecento con Peppe Barra e Lalla Esposito tra musica e prosa.. Il panorama teatrale romano si arricchisce di un appuntamento imperdibile che vede protagonista uno degli interpreti più iconici della tradizione partenopea e internazionale. Peppe Barra, insieme alla talentuosa Lalla Esposito, porta sul palco della Sala Umberto lo spettacolo Bubù, Babà, Bebè – Assolo per due. Non si tratta di una semplice rappresentazione, ma di una vera e propria immersione in un’epoca d’oro dello spettacolo, dove il confine tra realtà e sogno si fa sottile e la musica diventa il battito cardiaco della narrazione. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Peppe Barra e il viaggio onirico di Bubù, Babà, Bebè



