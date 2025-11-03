Teatro Cilea di Napoli la stagione riparte con Peppe Barra
La stagione del Teatro Cilea parte con il ritorno di Peppe Barra in “Buonasera a tutti”, in scena dal 6 novembre. Lello Arena, il direttore artistico del Teatro Cilea, presenta una stagione che unisce grandi nomi e giovani talenti. Si parte con il ritorno di Peppe Barra in “Buonasera a tutti”, dal 6 al 9 . 🔗 Leggi su 2anews.it
Approfondisci con queste news
Buongiorno e buona festa di Ognissanti a tutti. Questa mattina la nostra TOSCA di Giacomo Puccini al Teatro F. Cilea di Reggio Calabria su #gazzettadelsud a pagina intera per annunciare la partenza delle vendite al pubblico da Lunedì. Visto il grande event - facebook.com Vai su Facebook
Teatro Cilea di Napoli: via alla stagione 2025/2026 nel segno dei grandi protagonisti - Dopo un anno di sold out e standing ovation, il Teatro Cilea di Napoli, autentico punto di riferimento del panorama teatrale napoletano, si prepara ad alzare ancora l’asticella con ... Come scrive msn.com
Con Peppe Barra riparte la stagione teatrale del Teatro Cilea - Lello Arena, il direttore artistico del Teatro Cilea, presenta una stagione che unisce grandi nomi e giovani talenti. Si legge su napolivillage.com
LIBRI - "A tavola con l'arte culinaria al teatro e al cinema" di Salvatore Schiavone, presentazione a Napoli - LUNEDI 3 NOVEMBRE ALLE ORE 18:00 PRESSO LA LIBRERIA “LA FELTRINELLI LIBRI & MUSICA” INTERNO STAZIONE PIAZZA GARIBALDI DI NAPOLI PRESENTAZIONE DEL LIBRO E FIRMA COPIE DI SALVATORE SCHIAVONE “A TAVOLA C ... Scrive napolimagazine.com