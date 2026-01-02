Cavallo al galoppo su via Anticolana | paura ad Anagni identificato il fantino

Nelle ultime ore, un video mostrante un cavallo al galoppo con fantino sulla via Anticolana ad Anagni è diventato oggetto di attenzione sui social. La scena, ripresa da un automobilista, ha generato preoccupazione tra i cittadini. È stato successivamente identificato il fantino coinvolto. La vicenda ha suscitato interesse e timori nella comunità locale, mentre le autorità stanno valutando la situazione.

