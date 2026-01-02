Cavallo al galoppo su via Anticolana | paura ad Anagni identificato il fantino

Nelle ultime ore, un video mostrante un cavallo al galoppo con fantino sulla via Anticolana ad Anagni è diventato oggetto di attenzione sui social. La scena, ripresa da un automobilista, ha generato preoccupazione tra i cittadini. È stato successivamente identificato il fantino coinvolto. La vicenda ha suscitato interesse e timori nella comunità locale, mentre le autorità stanno valutando la situazione.

Di poche ore fa la diffusione sui social network di un filmato ritraente la scena, catturata da un automobilista in transito, di un cavallo con fantino in sella al galoppo sulla via Anticolana in prossimità del bivio per la Città dei Papi, suscitando preoccupazione tra la popolazione locale. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Cavallo lanciato al galoppo nel traffico della via Anticolana: video shock fa il giro di whatsapp, indagano le Forze dell'Ordine.

