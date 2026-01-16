Patto Bicocca e Pelucca Studenti in Rsa

Patto Bicocca e Pelucca promuovono attività formative e di affiancamento in case di riposo, favorendo l'integrazione tra esperienza clinico-assistenziale e percorso universitario. L’obiettivo è potenziare le competenze specialistiche in geriatria e welfare, offrendo agli studenti un'opportunità di crescita professionale in contesti di cura e assistenza agli anziani. Questa collaborazione mira a rafforzare le competenze degli studenti e a migliorare la qualità dell’assistenza fornita.

Attività formative e di affiancamento in casa di riposo, integrazione tra esperienza clinico-assistenziale e percorso universitario, potenziamento delle competenze specialistiche in geriatria e welfare. In più, una borsa di studio creata ad hoc per uno studente specializzando in Geriatria, che svolgerà parte della formazione alla Fondazione La Pelucca. È il contenuto della convenzione firmata tra la onlus di via Campanella e l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, che consentirà di mettere gli studenti a contatto diretto con la complessità clinica e assistenziale dei pazienti e di migliorare le cure agli anziani fragili.

