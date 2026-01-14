Università | Milano-Bicocca-Fond La Pelucca percorso formativo per studenti nelle Rsa

L’Università di Milano-Bicocca, in collaborazione con Fondazione La Pelucca, ha avviato un percorso formativo rivolto agli studenti nelle Residenze sanitarie assistenziali. L’obiettivo è consolidare le competenze in ambito geriatrico attraverso un’esperienza pratica strutturata, per preparare meglio i futuri professionisti alle esigenze del settore. Questa iniziativa mira a favorire un apprendimento mirato e di qualità, rispondendo alle sfide crescenti nell’assistenza agli anziani.

