Università | Milano-Bicocca-Fond La Pelucca percorso formativo per studenti nelle Rsa
L’Università di Milano-Bicocca, in collaborazione con Fondazione La Pelucca, ha avviato un percorso formativo rivolto agli studenti nelle Residenze sanitarie assistenziali. L’obiettivo è consolidare le competenze in ambito geriatrico attraverso un’esperienza pratica strutturata, per preparare meglio i futuri professionisti alle esigenze del settore. Questa iniziativa mira a favorire un apprendimento mirato e di qualità, rispondendo alle sfide crescenti nell’assistenza agli anziani.
(Adnkronos) – Rafforzare le competenze in ambito geriatrico e promuovere un percorso strutturato di formazione sul campo. E' questo l'obiettivo della convenzione firmata tra Fondazione istituto geriatrico 'La Pelucca' e Università degli Studi di Milano-Bicocca, dedicata a un percorso formativo che consentirà agli specializzandi di svolgere attività e apprendimento all'interno della rsa, a contatto diretto .
