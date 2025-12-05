Un incontro tra generazioni alla Rsa “Tabarracci“, struttura gestita da ICare, dove gli studenti della classe II B della scuola primaria “Lambruschini” hanno fatto visita agli ospiti della struttura. L’incontro tra gli anziani ed i bambini e le bambine è stato emozionante. Non solo le presentazioni per conoscersi meglio ma anche tante domande e tanti racconti, uniti alla magia dei canti natalizi e della musica. Al centro della sala un albero di Natale che piano piano ha preso vita grazie alle palline decorative che sia i piccoli che i “nonni” hanno man mano messo con tanta cura e tanta attenzione e con una sinergia davvero unica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

L'albero del "Tabarracci". Fatto dagli ospiti della Rsa insieme ai piccoli studenti