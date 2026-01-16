Parma ipotesi Luvumbo del Cagliari

Al momento, si tratta di una semplice ipotesi di mercato: il Parma e il Cagliari valutano un possibile scambio di prestiti, ma nessuna trattativa ufficiale è stata avviata. La possibilità di un trasferimento di Luvumbo, ancora in fase preliminare, resta da confermare e sarà soggetta a futuri sviluppi tra le due società.

Un'idea che circola, ma che al momento resta soltanto un'ipotesi. Il Parma e il Cagliari starebbero ragionando sulla possibilità di uno scambio di prestiti, senza però che sia stata avviata alcuna trattativa ufficiale tra i due club. Sul tavolo c'è un'eventuale operazione che potrebbe portare.

