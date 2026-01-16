Parma ipotesi Luvumbo del Cagliari
Al momento, si tratta di una semplice ipotesi di mercato: il Parma e il Cagliari valutano un possibile scambio di prestiti, ma nessuna trattativa ufficiale è stata avviata. La possibilità di un trasferimento di Luvumbo, ancora in fase preliminare, resta da confermare e sarà soggetta a futuri sviluppi tra le due società.
Un’idea che circola, ma che al momento resta soltanto un’ipotesi. Il Parma e il Cagliari starebbero ragionando sulla possibilità di uno scambio di prestiti, senza però che sia stata avviata alcuna trattativa ufficiale tra i due club. Sul tavolo c’è un’eventuale operazione che potrebbe portare. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Luvumbo Fiorentina, primo sondaggio della Viola per il calciatore del Cagliari. I sardi sono pronti a valutare una possibile cessione del giocatore. Le ultime
Leggi anche: Svaligiate le case di Luvumbo e Sebastiano Esposito a Cagliari: il colpo durante la trasferta
Parma, ipotesi Luvumbo del Cagliari - Il Parma e il Cagliari starebbero ragionando sulla possibilità di uno scambio di prestiti, senza però che sia stata avviata alcuna tra ... parmatoday.it
Calciomercato Cagliari, asse caldo con il Parma! Cutrone per Luvumbo: cosa filtra - Calciomercato Cagliari, si prevede un presunto scambio con la società ducale! cagliarinews24.com
Parma e Bologna su Luvumbo: il Cagliari potrebbe lasciar partire l'angolano - Zito Luvumbo potrebbe essere il sacrificio sull'altare del mercato in casa Cagliari, stando a quanto rivela oggi l'Unione Sarda: il Cagliari ha speso tanto coi riscatti e potrebbe aver bisogno di ... tuttomercatoweb.com
EXC probabile giro di prestito di Annika #Paz. L' #Inter vuole che l'attaccante classe 2008 faccia esperienza in Serie A aprendo così l'ipotesi di prestito al #Parma x.com
Pedullà - Asllani non è intenzionato a portare avanti contatti con i club esteri che si sono fatti avanti, come Girona e Paris FC. Allo stesso tempo, le ipotesi in Serie A non hanno preso slancio dopo i primi approcci con l’Inter da parte di Cagliari, Parma e Sas - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.