Parma ipotesi Luvumbo del Cagliari

Al momento, si tratta di una semplice ipotesi di mercato: il Parma e il Cagliari valutano un possibile scambio di prestiti, ma nessuna trattativa ufficiale è stata avviata. La possibilità di un trasferimento di Luvumbo, ancora in fase preliminare, resta da confermare e sarà soggetta a futuri sviluppi tra le due società.

Calciomercato Cagliari, asse caldo con il Parma! Cutrone per Luvumbo: cosa filtra - Calciomercato Cagliari, si prevede un presunto scambio con la società ducale! cagliarinews24.com

Parma e Bologna su Luvumbo: il Cagliari potrebbe lasciar partire l'angolano - Zito Luvumbo potrebbe essere il sacrificio sull'altare del mercato in casa Cagliari, stando a quanto rivela oggi l'Unione Sarda: il Cagliari ha speso tanto coi riscatti e potrebbe aver bisogno di ... tuttomercatoweb.com

EXC probabile giro di prestito di Annika #Paz. L' #Inter vuole che l'attaccante classe 2008 faccia esperienza in Serie A aprendo così l'ipotesi di prestito al #Parma x.com

Pedullà - Asllani non è intenzionato a portare avanti contatti con i club esteri che si sono fatti avanti, come Girona e Paris FC. Allo stesso tempo, le ipotesi in Serie A non hanno preso slancio dopo i primi approcci con l’Inter da parte di Cagliari, Parma e Sas - facebook.com facebook

