Svaligiate le case di Luvumbo e Sebastiano Esposito a Cagliari | il colpo durante la trasferta

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la trasferta a Bergamo, un gruppo di malviventi ha svaligiato le abitazioni di Sebastiano Esposito e Luvumbo a Cagliari. I ladri hanno approfittato dell'assenza dei giocatori per entrare e portare via oggetti personali e di valore, lasciando dietro di sé danni e sdegno.

Un gruppo di malviventi si è intrufolato nelle case di Esposito e Luvumbo mentre i giocatori erano in trasferta a Bergamo contro il Cagliari: portati via oggetti personali e di valore.

