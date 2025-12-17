Svaligiate le case di Luvumbo e Sebastiano Esposito a Cagliari | il colpo durante la trasferta

Durante la trasferta a Bergamo, un gruppo di malviventi ha svaligiato le abitazioni di Sebastiano Esposito e Luvumbo a Cagliari. I ladri hanno approfittato dell'assenza dei giocatori per entrare e portare via oggetti personali e di valore, lasciando dietro di sé danni e sdegno.

Le abitazioni dei due attaccanti, nello stesso edificio, sono state svaligiate dai ladri, che hanno forzato le porte-finestre e hanno messo completamente a soqquadro le case - facebook.com facebook

