Svaligiate le case di Luvumbo e Sebastiano Esposito a Cagliari | il colpo durante la trasferta
Durante la trasferta a Bergamo, un gruppo di malviventi ha svaligiato le abitazioni di Sebastiano Esposito e Luvumbo a Cagliari. I ladri hanno approfittato dell'assenza dei giocatori per entrare e portare via oggetti personali e di valore, lasciando dietro di sé danni e sdegno.
Un gruppo di malviventi si è intrufolato nelle case di Esposito e Luvumbo mentre i giocatori erano in trasferta a Bergamo contro il Cagliari: portati via oggetti personali e di valore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Cagliari Inter, primo derby degli Esposito: Sebastiano contro Pio, fratelli divisi dal campo
Leggi anche: Cagliari-Inter, Sebastiano contro Pio: il primo scontro tra i fratelli Esposito in Serie A
Svaligiate le case di Luvumbo e Sebastiano Esposito a Cagliari: il colpo durante la trasferta - Un gruppo di malviventi si è intrufolato nelle case di Esposito e Luvumbo mentre i giocatori erano in trasferta a Bergamo contro il Cagliari: portati ... fanpage.it
Furto a Cagliari: svaligiate le case di Luvumbo ed Esposito. I dettagli - Furto a Cagliari, alcuni malviventi hanno svaligiato le abitazioni di Zito Luvumbo e Sebastiano Esposito: ecco i dettagli Una brutta sorpresa ha scosso il mondo rossoblù nelle ultime ore. cagliarinews24.com
Le abitazioni dei due attaccanti, nello stesso edificio, sono state svaligiate dai ladri, che hanno forzato le porte-finestre e hanno messo completamente a soqquadro le case - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.