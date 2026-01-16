Paolo Bellini era alla stazione di Bologna il giorno della strage Il suo alibi è falso | le motivazioni della Cassazione

La Corte di Cassazione ha confermato che Paolo Bellini era effettivamente presente alla stazione di Bologna il giorno della strage del 2 agosto 1980. Inoltre, ha stabilito che l’alibi da lui fornito risultava completamente falso. Questa decisione rappresenta un approfondimento importante nel processo giudiziario riguardante uno degli eventi più drammatici della storia italiana.

La presenza di Paolo Bellini sul luogo della strage di Bologna, subito dopo l'esplosione della bomba del 2 agosto 1980, "è stata ampiamente accertata", mentre il presunto alibi fornito dall'ex terrorista nero era completamente falso. Lo scrive la Corte di Cassazione, motivando al sentenza con cui lo scorso 1 luglio ha confermato l'ergastolo per l'ex esponente di Avanguardia Nazionale, riconosciuto colpevole della strage di 85 persone, con circa 200 feriti. "È stata ampiamente accertata la presenza di Bellini sul luogo del delitto subito dopo lo scoppio dell'ordigno esplosivo. Presenza che il ricorrente ha contrastato allegando un alibi dimostratosi non solo falso, ma organizzato previamente in modo raffinato ed eseguito 'abilmentè nei minimi particolari in vista dello specifico contributo che il ricorrente avrebbe offerto per la realizzazione del delitto e degli altrettanto specifici 'pericolì che egli doveva contrastare (essere visto sul posto al momento dello scoppio)", scrivono i giudici della sesta sezione penale.

