Gli Europei di pallanuoto 2026 vedono l’Italia iniziare con un calendario favorevole, permettendo ai giocatori di affinare la condizione fisica e gli automatismi di squadra. La fase iniziale si presenta come un’opportunità per consolidare il reparto e prepararsi alle sfide più impegnative che seguiranno nella seconda parte del torneo. Un percorso che richiede pazienza e attenzione ai dettagli per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Il calendario decisamente favorevole nella prima parte di torneo potrebbe rivelarsi il miglior alleato di una squadra che ha bisogno di tempo per continuare a lavorare sulla condizione fisica e perfezionare gli automatismi di gioco di un collettivo profondamente rinnovato. Inizia in discesa il cammino dell’Italia negli Europei di pallanuoto, competizione che si svolgerà a Belgrado dal 10 al 25 gennaio. Gli azzurri sono inseriti nel girone D con Turchia, Slovacchia e Romania ed esordiranno domenica 11 contro la formazione turca. La musica cambierà però in maniera netta con l’inizio della seconda fase. 🔗 Leggi su Oasport.it

Pallanuoto, il girone dell'Italia agli Europei 2026: avvio morbido, ma nella fase successiva cambierà tutto

