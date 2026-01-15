Pallanuoto l’Italia scopre le avversarie della seconda fase agli Europei | nuova classifica tabellone e calendario

L’Italia si prepara alla seconda fase degli Europei di pallanuoto maschile 2026, dopo aver concluso il primo turno con tre vittorie. La nuova classifica, il tabellone e il calendario delineano gli incontri successivi, cruciali per l’accesso alle fasi finali. Di seguito, vengono presentate le avversarie ancora da affrontare e le tappe fondamentali del percorso azzurro in questa competizione.

L’Italia ha incominciato la propria avventura agli Europei 2026 di pallanuoto maschile con tre vittorie relativamente agevoli: 19-8 contro la Turchia, 17-12 contro la Slovacchia e 20-6 contro la Romania. Il Settebello ha dunque conquistato il primo posto nel gruppo D con nove punti e può proseguire il cammino nella rassegna continentale, che da questa edizione propone una seconda fase a gironi. Le prime tre classificate del gruppo D affronteranno le prime tre del gruppo B, portandosi dietro i risultati ottenuti contro le due compagini affrontate nel proprio raggruppamento e che hanno superato il turno. 🔗 Leggi su Oasport.it

