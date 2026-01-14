Pallanuoto Serie C Nuova stagione alle porte per la Bellator Frusino
La Bellator Frusino si prepara ad affrontare la nuova stagione di Serie C Nazionale di pallanuoto, con l’obiettivo di confermarsi tra le formazioni competitive del campionato. Sotto la guida di Mirko Spaziani, i ciociari affronteranno il quinto torneo consecutivo, puntando a migliorare le proprie prestazioni e a consolidare la propria posizione nel panorama regionale. La stagione 2025/26 rappresenta un nuovo step nel percorso della squadra, pronta a dare il massimo in acqua.
Nuova stagione alle porte per la Bellator Frusino. I ciociari, guidati anche nella stagione 202526 da Mirko Spaziani, si apprestano a vivere il quinto campionato di Serie C Nazionale. Nella giornata di venerdì 28 Novembre la Federazione Italiana Nuoto ha comunicato alle società la formazione dei. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Un grande week end per la Bellator Frusino
Leggi anche: Un grande week end di eventi per la Bellator Frusino
Pallanuoto, campionato di Serie C; C M – buona la prima per la Busto Pallanuoto; PALLANUOTO. LA RARI NANTES NAPOLI TORNA IN AZIONE, AMBIZIOSA PER IL CAMPIONATO DI SERIE C; B M – Dominio Pescara al Foro Italico: Civitavecchia battuto 27-6.
Pallanuoto, Serie C, Nuova stagione alle porte per la Bellator Frusino - Allo Stadio del Nuoto la formazione ciociara affronterà i romani del De Virtute. today.it
Polisportiva Riccione torna in Serie C: presentata oggi in comune la prima squadra di pallanuoto - Alla vigilia dell’inizio del campionato nazionale di Serie C di pallanuoto, la Prima Squadra di Polisportiva Riccione è stata ufficialmente presentata nella ... chiamamicitta.it
La Polisportiva Riccione torna in Serie C: presentata in Comune la Prima Squadra - Alla vigilia dell’inizio del campionato nazionale di Serie C di pallanuoto, la Prima Squadra di Polisportiva Riccione è stata ufficialmente presentata nella sala consiliare del Comune di Riccione. newsrimini.it
Pallanuoto Serie C, Mediterraneo Sport Taranto pronta a ripartire urly.it/31dgwx #giornalerossoblu facebook
Pallanuoto, serie B: Brescia strappa la prima vittoria fuori casa x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.