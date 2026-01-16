Pallamano Il ferrarese Pavani agli Europei

Il portiere ferrarese Giovanni Pavani è stato convocato con la nazionale italiana di pallamano per gli Europei in programma in Svezia, Danimarca e Norvegia. Un riconoscimento importante per il giocatore e per il movimento pallamanistico della provincia di Ferrara, che continua a consolidare la propria presenza a livello internazionale. La partecipazione ai campionati europei rappresenta un’occasione per valorizzare il talento e l’impegno degli atleti locali nel panorama sportivo continentale.

Ancora grandi soddisfazioni per il portiere ferrarese Giovanni Pavani e per tutto il movimento della pallamano estense, con l'ufficializzazione della convocazione in maglia azzurra per i Campionati Europei che si disputeranno in Svezia, Danimarca e Norvegia a partire da oggi. Fare parte della nazionale italiana, in una competizione di così elevato prestigio, non è cosa di poco conto per il portiere ferrarese, convocato nella rosa di portieri azzurri, dal direttore tecnico Bob Hanning in virtù di un rendimento costantemente importante a difesa della porta della Raimond Sassari, formazione dove ha militato in questa stagione, nel massimo campionato di pallamano nazionale.

