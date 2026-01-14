Pallamano | tutti a caccia della Danimarca agli Europei 2026

Gli Europei di pallamano 2026 si svolgono tra Svezia, Norvegia e Danimarca dal 15 gennaio al 1° febbraio. Le 24 nazionali del continente si sfidano per conquistare il titolo europeo, affrontando diverse sfide lungo il percorso. Un torneo che mette in evidenza il livello e l’interesse per questa disciplina, con le squadre impegnate a ottenere il miglior risultato possibile.

Gli Europei 2026 di pallamano stanno per iniziare. Dal 15 gennaio al 1° febbraio fra Svezia, Norvegia e Danimarca le migliori 24 squadre del continente andranno a caccia del titolo continentale cercando di superare un ostacolo dopo l’altro per arrivare alla gloria. Sono tante le pretendenti al titolo e alle medaglie, in un quadro che vede superfavorite, solide certezze e potenziali sorprese, in un torneo che esprimerà dei valori da ipotizzare e alcuni da decifrare cammin facendo. Pole Position La certezza è una: la Danimarca partirà davanti a tutti. I campioni olimpici e del mondo in carica, potendo sfruttare anche il fattore campo, visto che faranno base in quella Herning che poi diventerà la sede non solo di uno dei gironi iniziali ma anche delle fasi più calde della rassegna, non vogliono lasciarsi sfuggire l’occasione di un nuovo trionfo per andare a completare la “Tripla Corona”, visto che nel 2024 la vittoria europea gli è sfuggita. 🔗 Leggi su Oasport.it

