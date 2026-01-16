LIVE Sci alpino SuperG Wengen 2026 in DIRETTA | FRANZONI DA SOGNO! Vittoria ad un passo! Fuori un Paris dolorante
Segui in tempo reale la seconda prova di discesa femminile di Wengen 2026. Aggiornamenti costanti sull’andamento della gara, con focus sulla prestazione di Franzoni e sulle condizioni di Paris. Resta sintonizzato per tutte le novità e i risultati aggiornati.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE ALLE 11.00 I PETTORALI DI PARTENZA 13.38 Diciottesimo tempo per Inerhofer a 2.47 da Franzoni. Buona gara per l’azzurro che con una visibilità ridotta ottiene una buona top 20. 13.38 Buona linea nella Kernen-S per Innerhofer che esce con 83 centesimi di ritardo da Franzoni 13.37 Partito Christoph Innerhofer 13.36 Murisier chiude ventiduesimo a 2.85. Con questa visibilità è complicatissimo lottare per la top 15. 13.35 Partito Justin Murisier. 13.34 Ventiduesimo posto per Bailet che chiude a 3.79 da Franzoni e difficilmente chiuderà a punti. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Sci alpino, SuperG Wengen 2026 in DIRETTA: FENOMENO FRANZONI! Azzurro ad un passo dal sogno
Leggi anche: LIVE Sci alpino, SuperG Wengen 2026 in DIRETTA: FENOMENO FRANZONI! Anche Odermatt é dietro, si sogna la vittoria!
LIVE Sci alpino, SuperG Zauchensee 2026 in DIRETTA: gara già cancellata, cosa è successo; Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile, a Tarvisio discesa libera e super G: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; Sci alpino femminile oggi, SuperG Zauchensee con Sofia Goggia: a che ora e dove vederlo in diretta; Sci alpino in TV, dove vedere lo Slalom ad Adelboden: orari e programma. Annullato il Super G donne a Zauchensee.
LIVE Sci alpino, SuperG Wengen 2026 in DIRETTA: svizzeri favoriti, Franzoni mina vagante. La startlist - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE ALLE 11. oasport.it
LIVE! SuperG maschile Wengen, Coppa del Mondo: l'Italia punta su Franzoni al Lauberhorn, dubbi sulla condizione di Paris, Odermatt da battere - La diretta scritta del SuperG maschile di Wengen, sul tracciato più lungo e tra i più iconici della Coppa del Mondo, con partenza alle ore 12:30. eurosport.it
Quando lo sci alpino oggi in tv: orari superG Wengen e prova discesa Tarvisio, startlist, streaming - Il calendario non conosce soste e concede agli appassionati la costante possibilità di poter godere dello spettacolo offerto dal grande Circo Bianco. oasport.it
IL TEMPIO DELLA VELOCITÀ Sarà una due giorni intensa per i nostri uomini jet in Svizzera: oggi superG e domani discesa! La Coppa del Mondo di sci alpino maschile fa tappa a Wengen, dove “tutti attaccano”... Ma Mattia Casse e gli azzurri sono ca-ri- x.com
TARVISIO AL CENTRO… … della Coppa del Mondo di sci alpino femminile! Nella località friulana va in scena un programma da paura… Due prove cronometrate, sabato la discesa e domenica il superG! Si comincia oggi alle 11 con dieci azzurre imp - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.