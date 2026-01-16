Segui in tempo reale la seconda prova di discesa femminile di Wengen 2026. Aggiornamenti costanti sull’andamento della gara, con focus sulla prestazione di Franzoni e sulle condizioni di Paris. Resta sintonizzato per tutte le novità e i risultati aggiornati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE ALLE 11.00 I PETTORALI DI PARTENZA 13.38 Diciottesimo tempo per Inerhofer a 2.47 da Franzoni. Buona gara per l’azzurro che con una visibilità ridotta ottiene una buona top 20. 13.38 Buona linea nella Kernen-S per Innerhofer che esce con 83 centesimi di ritardo da Franzoni 13.37 Partito Christoph Innerhofer 13.36 Murisier chiude ventiduesimo a 2.85. Con questa visibilità è complicatissimo lottare per la top 15. 13.35 Partito Justin Murisier. 13.34 Ventiduesimo posto per Bailet che chiude a 3.79 da Franzoni e difficilmente chiuderà a punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Wengen 2026 in DIRETTA: FRANZONI DA SOGNO! Vittoria ad un passo! Fuori un Paris dolorante

