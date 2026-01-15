Il Paestum Cat Show celebra la bellezza felina gatti da tutta Europa in passerella per San Valentino

Il Paestum Cat Show – Love Edition 2026 si svolgerà il 14 e 15 febbraio a Capaccio Paestum, presso il NEXT. L’evento, organizzato da Anfi Campania, riunisce gatti da tutta Europa per un’esposizione internazionale dedicata alla bellezza felina. Un’occasione per apprezzare le diverse razze e scoprire il mondo dei felini in un contesto curato e professionale, in vista di San Valentino.

Capaccio Paestum si prepara ad ospitare uno degli eventi felini più importanti del Sud Italia: il Paestum Cat Show – Love Edition 2026, esposizione internazionale ufficiale organizzata da Anfi Campania (Associazione Nazionale Felina Italiana), in programma il 14 e 15 febbraio 2026 presso il NEXT – Nuova Esposizione Ex Tabacchificio. In coincidenza con il weekend di San Valentino, l’evento sarà dedicato al tema dell’amore in tutte le sue forme: amore per gli animali, per la bellezza e per il territorio. Oltre 300 gatti di razza, provenienti da tutta Europa, parteciperanno alle competizioni ufficiali, giudicati da giudici internazionali AnfiFIFe: Helene Lis, Sara Moroni, Manuela Centamore, Vladimir Isakov, Alessio Schiavon e Nico Padovano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Quasi un milione per l’ex Gatti. Centro culturale e oasi felina: "Operazione inventata da me" Leggi anche: Mistero a Valfabbrica: scomparsi tutti i gatti neri dalla colonia felina La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. A Paestum l’Esposizione Internazionale Felina “PAESTUM CAT SHOW” special Love Edition - Capaccio Paestum (SA), sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026 | NEXT Nuova Esposizione ex Tabacchificio, Località Cafasso ... sciscianonotizie.it

Capaccio Paestum si prepara ad accogliere uno degli eventi felini più importanti del Sud Italia: il Paestum Cat Show – Love Edition 2026, esposizione internazionale ufficiale organizzata da ANFI Campania (Associazione Nazionale Felina Italiana), in program

