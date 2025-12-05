Dall' Amazonia al Museo ai Musei Civici di Modena l' esposizione frutto di collaborazione internazionale
“Voci, saperi, patrimoni. Dall’Amazzonia al Museo” è il titolo della mostra che si inaugura sabato 6 dicembre alle 16.30 nel Lapidario Romano del Museo Civico, al piano terra del Palazzo dei Musei di largo Sant’Agostino. L’esposizione è il risultato tangibile di un percorso di collaborazione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Fino al 13 dicembre, Modena e Bologna ospiteranno "Voci, Saperi, Patrimoni. Dall'Amazzonia al Museo", un ampio programma di mostre, performance artistiche, dibattiti e laboratori che coinvolgerà docenti, ricercatrici e ricercatori italiani e provenienti da cinq
