Sicurezza il pacchetto di Piantedosi è pronto Ecco cosa prevede

Il pacchetto sulla sicurezza di Matteo Piantedosi è stato finalizzato e si presenta con due provvedimenti: un decreto legge e un disegno di legge. L’ufficio legislativo del Viminale ha definito i principali punti, offrendo un quadro chiaro e dettagliato delle misure che saranno discusse. Questa proposta rappresenta un passo importante nel dibattito sulla sicurezza in Italia, con obiettivi e strumenti specifici illustrati nel documento.

Se ne parla da molto tempo, e puntuale è arrivata la risposta del ministro Matteo Piantedosi. L'ufficio legislativo de Viminale ha infatti messo a punto due provvedimenti (un decerto legge e un disegno di legge) di cui Il Tempo è in grado oggi di anticiparne il canovaccio nei dettagli principali. Tantissime le novità presenti: dalla prevenzione della violenza giovanile (la così detta «legge anti-maranza») alla stretta sulle armi da taglio; dalle nuove pene per chi non si ferma all'alt della Polizia al quelle su cortei e manifestazioni; dal potenziamento della sicurezza urbana e delle zone rosse, allo «scudo» per le Forze dell'ordine e alle nuove regole in tema di immigrazione e il rimpatrio. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sicurezza, il pacchetto di Piantedosi è pronto. Ecco cosa prevede Leggi anche: Sicurezza urbana, è scontro. Piantedosi: «Pronto un pacchetto di norme, vediamo a chi interessa davvero». Il Pd presenta la sua proposta di legge Leggi anche: Sicurezza in stazione a Bologna, ecco cosa prevede il piano. E zona rossa prorogata fino al 15 marzo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Sicurezza urbana, è scontro. Piantedosi: «Pronto un pacchetto di norme, vediamo a chi interessa davvero». Il Pd presenta la sua proposta di legge - L'opposizione mette il tema sicurezza al centro della sua agenda, ma l’Esecutivo rivendica una linea propria sul tema ... msn.com

Piantedosi: a breve norme su sicurezza - "In questi tre anni mentre il governo rafforzava gli organici, aumentava la presenza dello Stato sui territori e metteva in campo misure concrete di contrasto alla criminalità, dall'opposizione ... rainews.it

Sicurezza, la Lega rilancia con nuove misure: pugno duro sui clandestini, stop borseggiatrici e sgomberi lampo - "La Lega mette a disposizione del governo e della maggioranza parlamentare un pacchetto di norme integrative e aggiuntive, per rafforzare ulteriormente già l'ottima azione dell'esecutivo sul tema del ... iltempo.it

L'ennesimo pacchetto sicurezza. La Lega la spunta su norme anti-maranza e strette alle ong x.com

Pacchetto di Analisi Legionella e acqua per garantire la conformità legale negli ambienti alberghieri: Laboratorio di analisi dell'acqua a Perugia: Centro Analisi Legionella e Sicurezza Idrica per Aziende e Industrie , Analisi legionella a Foggia, quartieri: Candel facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.