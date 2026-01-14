Sicurezza urbana è scontro Piantedosi | Pronto un pacchetto di norme vediamo a chi interessa davvero Il Pd presenta la sua proposta di legge

Il dibattito sulla sicurezza urbana torna al centro dell’attenzione politica, con proposte e interventi da entrambe le parti. Piantedosi annuncia un pacchetto di norme pronto, mentre il Pd presenta la propria proposta di legge. La questione, ormai condivisa da diversi schieramenti, richiede un confronto approfondito per individuare soluzioni efficaci e condivise. Il dibattito prosegue nell’Emiciclo della Camera, riflettendo l’importanza di affrontare il tema con serietà e responsabilità.

Ancora sicurezza. Un tema – ormai in cima all’agenda non più solo del centrodestra, ma anche del centrosinistra – che è tornato oggi, 14 dicembre, nell’Emiciclo della Camera dei deputati. E proprio su questo punto è tornato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, intervenuto per marcare una netta cesura con il centrosinistra, richiamandone le posizioni del passato. « Come può parlare di sicurezza chi oggi è favorevole agli sbarchi dei migranti irregolari? Come può parlare di sicurezza chi è contrario ai Cpr e ai rimpatri? Come può parlare di sicurezza chi si schiera con gli antagonisti delle occupazioni illegali?», ha incalzato in Aula durante il question time. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: La Lega vuole norme più restrittive su sicurezza e immigrazione: il pacchetto di misure

Leggi anche: Piantedosi: in arrivo norme sicurezza

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sicurezza stradale, scontro a Tursi sulle sanzioni della polizia locale - Il capogruppo del Misto, Sergio Gambino, ex assessore alla Polizia locale, ha interrogato la giunta sui dati ... ilsecoloxix.it

Sicurezza urbana e coesione sociale al centro dell’intervento del sindaco di Pavia Michele Lissia oggi sul Corriere Milano: «Sulla sicurezza il governo ci dia risorse invece di continuare a fare annunci». Lissia richiama i dati sulla criminalità giovanile: «serve u facebook

Sicurezza urbana: resoconto dei controlli ordinari e straordinari della Polizia x.com