Otto e Mezzo la sentenza di Paolo Mieli sull' Iran | Nullafacente

Durante l’ultima puntata di Otto e Mezzo, Lilli Gruber ha intervistato Paolo Mieli affrontando il tema dell’Iran. La conduttrice ha chiesto all’esperto una valutazione sulla situazione del paese, che Mieli ha descritto con parole nette, definendolo “nullafacente”. L'intervista ha aperto un dibattito sulle prospettive future dell’Iran, offrendo uno spunto di riflessione sulle dinamiche politiche e sociali in atto.

Che ne sarà dell'Iran? Se lo chiede Lilli Gruber a Otto e Mezzo. La conduttrice di La7 rivolge a Paolo Mieli, suo ospite, proprio questa domanda. A riguardo, il giornalista non ha dubbi: non ci sarà un cambio di regime sostenuto da Donald Trump e Stati Uniti con tanto di figure esterne al Paese. Il motivo è chiaro: personaggi come il figlio dello Scià non è ben gradito dagli Usa. "Mi sembra la soluzione più avventurosa. Un nullafacente, per carità, simpatico". Intanto Reza Pahlavi ha fatto sapere di avere "già un piano, non ci sarà il vuoto. Ci siamo preparati anni per questo momento. Il nostro Iran Prosperity Project ha linee dettagliate. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Otto e Mezzo, la sentenza di Paolo Mieli sull'Iran: "Nullafacente" Leggi anche: Otto e Mezzo, Mieli incalza e Montanari fa scena muta: "Fascista? Chi salvi?" Leggi anche: Passato e Presente, Paolo Mieli spiega: la cultura pop arriva dal Ventennio Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Non solo Padre Paolo: altri quattro ragazzini vittime di abusi sessuali – che cosa sappiamo; Otto e Mezzo, la sentenza di Paolo Mieli sull'Iran: Nullafacente | .it; Paolo Berizzi, condannato per diffamazione ai danni dell'avvocato di Priebke | .it. Paolo Bellini, confermato l'ergastolo per la strage di Bologna: la decisione della Cassazione. «Sentenza realizza diritto a verità» - Questa la decisione dei giudici della sesta sezione della Cassazione, che oggi hanno condannato in via definitiva l'ex esponente di Avanguardia Nazionale, accusato di ... ilmessaggero.it Bella discussione con Massimo Cacciari da Lilli Gruber a Otto e Mezzo. La trovate qui, ditemi che ne pensate! x.com/i/broadcasts/1… x.com Questa sera alle 20:30 Matteo Renzi sarà ospite a Otto e mezzo su La 7 facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.